El comú de Sant Julià de Lòria ha premiat la Pizzeria Angelo amb el guardó a la millor tapa de la 15a edició de la Ruta de la tapa. L’establiment ha rebut 500 euros, aportats pel patrocinador, Estrella Damm, per la tapa Espectacle per al teu paladar. Aquest any han estat 14 els establiments que han participat en l’esdeveniment.