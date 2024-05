L'ampliació del casal de la gent gran s'adjudicarà al setembre

El comú d'Encamp traurà a concurs la setmana vinent les obres d'ampliació del casal de la gent gran. La previsió de la corporació és ajudicar els treballs al setembre. Si es compliexen els terminis, s'allargaran dos anys i per tant, podrien estar enllestits la tardor del 2026. El projecte es calcula que costarà uns 3,2 milions d'euros.

L'edifici triplicarà la superfície actual i tindrà un total de 1.693,31 metres quadrats. Mentre s'executin les obres l'equipament estarà en funcionament i, quan no sigui possible, s'habilitaran els espais necessaris perquè no es deixi de prestar cap dels serveis per als padrins, segons s'ha anunciat en la sessió de comú d'avui.