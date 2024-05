Joves d’entre 12 i 16 anys decidiran com ha de ser un nou espai de lleure

detail.info.publicated Redacció Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els adolescents d’entre 12 i 16 anys decidiran d’entre sis propostes dissenyades pel comú com ha de ser el nou espai d’esbarjo que s’habilitarà en uns terrenys de propietat pública al costat de l’escola andorrana de segona ensenyança de la parròquia. Precisament la ubicació de la parcel·la ha motivat la corporació a dissenyar un espai adreçat als joves i que siguin ells els que triïn com el volen, ja que en seran els principals usuaris. El procés de votació s’ha obert a tots els alumnes del centre, siguin o no residents a Ordino, i a tots els residents a la parròquia nascuts entre el 2008 i el 2012, ambdós anys inclosos.