Dolsa creu que el projecte de Grifols tirarà endavant

El conseller d'Units per Ordino Enric Dolsa creu que el consell d'administració de la societat que haurà de gestionar el centre de recerca de Grifols decidirà tirar endavant el projecte. "Jo espero que, si no hi ha cap imprevist, el consell decidirà mantenir el laboratori, aquesta és la meva opinió", ha afirmat Dolsa en la roda de premsa posterior al consell de comú.