La biblioteca de la Massana ampliarà el seu horari fins a les 23 hores el juny

La Biblioteca Comunal Antoni Morell ampliarà el seu horari fins a les 23 hores, durant el mes de juny, amb la intenció d’oferir un servei als joves que estan estudiant per presentar-se a les proves d’accés a la universitat o estan a la recta final d’altres estudis.

S’ha decidit oferir aquest servei a la Biblioteca Comunal perquè disposa de connexió wiffi, indispensable per fer recerques i treballs. A més, tot i que de 20 a 23 h no hi haurà servei de préstec, els estudiants podran consultar els llibres i l’hemeroteca.

Aquesta serà una primera prova pilot per detectar l’interès dels estudiants a disposar d’aquest servei de biblioteca nocturna.