Les fonts de la Rotonda romandran tancades per una inundació

La inundació, el dimecres de la setmana passada, de la sala de màquines de les fonts de llum de la Rotonda obligarà a mantenir tancada l'atracció turística indefinidament. Segons ha explicat avui a la tarda el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, les 32 bombes d'aigua que hi ha a la sala van estar submergides durant unes tres hores. El comú ja s'ha posat en contacte amb el saig perquè aixequi acta dels fets.

També contractarà un pèrit perquè investigui les causes de l'incident, que ara com ara es desconeixen. El cabal del riu, fa una setmana, era tres vegades superior al que hi havia durant els mateixos dies de l'any passat. La solució que han proposat els tècnics a la corporació és desmuntar les bombes i retornar-les a la fàbrica perquè les reparin, però el comú no la considera viable. El període de garantia de l'obra acaba el proper 29 de juny.