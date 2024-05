L’Enfira’t aposta pel sector de l’automòbil i inclou cinc concessionaris a la mostra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Enfira’t celebra la tercera edició posant el punt de mira al sector automobilístic. Per aquest motiu ha inclòs cinc concessionaris a la mostra. La fira tindrà lloc aquest cap de setmana i comptarà amb una setantena d’expositors. L’horari serà de deu del matí a dues de la tarda, i de quatre a vuit del vespre. La zona de restauració no tancarà al migdia. El passeig de l’Alguer acollirà la zona multisectorial, on tindran lloc també, per exemple, activitats esportives organitzades pels diferents clubs. A la sala de festes i de congressos del Complex esportiu i sociocultural hi haurà la zona de restauració. A més, al carrer Prat Gran de l’Areny es podrà trobar la zona de construcció i altres activitats empresarials, així com a l’aparcament del Prat de Sant Miquel hi haurà la zona d’automoció i activitats infantils amb inflables, i la plaça de Sant Miquel rebrà les exhibicions i els concerts.