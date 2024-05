Els adolescents d'Ordino escolliran com serà el nou espai d'esbarjo a l'aire lliure

El comú d'Ordino arriba al final del procés participatiu adreçat als adolescents d'entre 12 i 16 anys perquè puguin escollir com volen que sigui el nou espai d'esbarjo a l'aire lliure de la parròquia. El nou parc estarà ubicat en els terrenys propietat del comú del costat de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino i per aquest motiu des de la corporació comunal s'ha volgut fer un espai adreçat a adolescents, ja que en seran els principals usuaris. Així mateix, el procés de votació s'ha obert a tots els alumnes del centre educatiu, encara que no resideixin a Ordino, i a tots els residents a Ordino nascuts entre el 2008 i el 2012, ambdós anys inclosos, segons informa el comú en un comunicat.

El comú ha dissenyat sis propostes amb diferents combinacions d'elements esportius que es consideren atractius per als adolescents. El projecte està liderat des del departament de Participació Ciutadana i del de Joventut i les propostes que es presentaran a votació s'han elaborat basant-se en les converses entre els tècnics de joventut del Punt d'Informació Juvenil (PIJ) de la parròquia i els seus usuaris; també s'han tingut en compte els suggeriments que s'han fet des de l'escola i la junta d'escola.

El procés de votació per triar una de les sis opcions començarà la setmana vinent i es farà de forma digital des de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino. Per arribar als joves d'aquesta franja d'edat residents a Ordino però que estudien fora s'ha organitzat una reunió informativa i un berenar al (PIJ) el 5 de juny a les 17.30 hores. Els assistents que no hagin votat digitalment, ho podran fer de manera presencial, destaca el comú.

La corporació assenyala que aquest procés és l’evolució del pressupost participatiu que fins ara s’havia fet a la parròquia. D'aquesta manera es recondueix la iniciativa i en lloc de fer un procés totalment obert, s'ha apostat per donar veu en aquest cas al col·lectiu interessat perquè pugui triar quina de les opcions possibles prefereix.

Un cop s'hagin fet totes les votacions i s'hagin validat, el comú informarà sobre els resultats i es donarà més detalls sobre el procés que s'ha seguit i com es farà realitat la proposta guanyadora.