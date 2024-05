Una setmana d’activitats per a tots els públics al BiciLab

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El BiciLab commemorarà el Dia internacional amb una programació que s’allarga una setmana, de l’1 al 9 de juny, amb una quinzena d’accions pensades per a tots els públics i amb les quals es vol incidir en la museologia social, és a dir, en la idea del museu “com a lloc per crear teixit”. El programa inclou entre d’altres, les jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista organitzades a la plaça del Poble en el marc de l’Aprèn a rodar, espectacles familiars com el de Les bicicletes impossibles del professor Karoli, tertúlies o la pedalada popular per a tots els públics. Totes les activitats són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia trucant al 730 090 o a través de BiciLab.