El Prat Gran de la Massana acollirà la Festa del medi ambient

El Prat Gran de la Massana acollirà dissabte 8 de juny la tercera edició de la Festa del medi ambient, una jornada plena d'activitats per a tota la família, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de cuidar el nostre entorn. En la presentació de la nova edició de l’esdeveniment, s’ha comptat amb la presència del cònsol menor de la Massana, Roger Fité, la portaveu de la comissió de seguiment de la recollida de residus a Andorra, Vanessa Carrascosa i el gerent de Pirinenca de Serveis, Josep Gómez. L’esdeveniment comptarà amb espectacles infantils, tallers, excursions, una observació astronòmica, entre altres, per aprendre sobre la importància de la sostenibilitat i a la vegada, contribuir en la protecció de l'entorn natural.

La jornada no només tindrà lloc al parc de la parròquia massanenca, sinó que també es realitzaran altres esdeveniments per gaudir dels espais naturals en companyia. De fet, el mateix dissabte 8 de juny a les 9 hores, s’organitzarà una sortida familiar pel camí de les Carboneres. Els guies especialitzats ensenyaran als participants sobre la flora i fauna de la zona en un camí amb molta història. Així mateix, el mateix dia a les 21.30 hores, si la meteorologia acompanya, es realitzarà una sessió d'observació astronòmica. Tenint en compte que la Massana disposa d’un doble segell de Destinació turística i Reserva Startlight, serà una oportunitat única per explorar el cel nocturn amb l'ajuda de telescopis i experts en astronomia. Totes aquestes activitats seran gratuïtes, però requereixen una inscripció prèvia amb places limitades.

Durant la Festa del medi ambient, educadors mediambientals seran presents amb un punt informatiu (EBUR: espai dels bons usos del reciclatge) per orientar a la ciutadania en els dubtes que encara persisteixen en referència a la recollida selectiva. És un punt on els educadors podran contestar aquests dubtes i participar en un joc de reciclatge. Però l'aspecte més important del punt EBUR és l’intercanvi d’objectes. En aquesta parada, qualsevol persona podrà donar una segona vida als seus objectes portant una joguina, un element de decoració, petit electrodomèstic, etc… i emportar-se'n un altre.

La Festa del medi ambient és una jornada mediambiental organitzada entre tots els comuns. Una celebració i una plataforma educativa per sensibilitzar. És un esdeveniment que s’organitza en motiu del Dia mundial del medi ambient (5 de juny).