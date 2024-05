Obertes les inscripcions de la 4a edició de l'Escaldes Sound

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El termini per realitzar les incripcions per participar en l'Escaldes Sound s'ha obert avui dimarts i finalitzarà el pròxim 17 de juny, segons ha exposat el comú d'Escaldes-Engordany en un comunicat. Així, els joves de 18 a 30 anys que vulguin mostrar el seu talent musical podran fer-ho com a concursants del certamen formalitzant la inscripció enviant les seves propostes a través dels canals del comú o de l’Espai Jovent.

Els treballs dels participants es publicaran al compte d’Instagram de l’Espai Jovent del 18 de juny al 18 de juliol i serà a través del mateix canal on el públic podrà emetre el seu vot. Els guanyadors de l'edició d'enguany es donaran a conèixer el 19 de juliol i obtindran com a premi la possibilitat de tocar en directe durant les festes majors de Cervera.

La iniciativa té l'objectiu de identificar i promocionar les iniciatives

musicals sigui de solistes, cantautors o grups musicals novells o semiprofessionals que pretenen ferse un lloc dins el panorama musical del Principat.