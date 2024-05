Naturland destina només 200.000 euros del total del pressupost per la temporada d'estiu

Les principals novetats de la temporada d'estiu de Naturland són la millora de la del servei de venta de la pàgina web amb un sistema d'intel·ligència artificial que s'ajusta a les necessitats dels clients i també la posada en marxa de punts de venda automàtics que permetran reduir cues.

Presentació de la temporada d'estiu de NaturlandFernando Galindo

D'altra banda, també es posarà en marxa, a la cota 1.600, una hamburgueseria amb producte local, amb carn d'Andorra, i una carpa que permetrà ampliar la capacitat de la zona de restauració, amb el que es vol solucionar els problemes que Naturland tenia a l'estiu perquè no podia donar servei adequat a tota la gent que venia.

En total, tot plegat ha suposat una inversió de 200 000 euros. El pressupost d'inversions d'aquest any és de 800.000 euros, però Naturland ha decidit no executar totes les inversions per prudència, sobretot després dels resultats d'un l'hivern que ha estat difícil. Des de Naturland s'ha explicat que s'esperarà a veure com funciona l'estiu per posar en marxa noves activitats que de moment no s'han desvetllat.