L'Enfirat aposta pel sector de l'automòbil i inclou cinc concessionaris a la mostra

L'Enfira't celebra enguany la tercera edició posant el punt de mira al sector automobilístic, per aquest motiu ha inclòs cinc concessionaris a la mostra. La fira tindrà lloc aquest cap de setmana i comptarà amb una setantena d'expositors, amb empreses i comerciants que repeteixen

respecte a l'edició de l'any passat, als quals se sumen noves inscripcions que tampoc s'han volgut perdre la cita.

La presentació ha tingut l'assistència del cònsol menor, Xavier Fernàndez, i el conseller d'Esports, Finances i Reactivació Econòmica, Nino Marot.

Fernàndez ha fet incís en la importància de la celebració de l'Enfira't com "un dels esdeveniments que donen vida a la parròquia en èpoques de temporada baixa, i que tant els hotelers com restauradors, i teixit comercial en general, tant agraeix". Per la seva part, Marot ha afirmat que "anem reforçant i millorant molt el sector de l'automòbil, amb cinc concessionaris que estaran presents amb la seva mostra de vehicles i que tindran protagonistes propis, amb joves pilots als quals donem suport des del comú".

L'horari dels expositors serà de 10 h a 14 h, i de 16 h a 20 h, exceptuant la zona de restauració que no tancarà al migdia. Pel que fa a les zones d'activitat, el passeig de l'Alguer acollirà la zona multisectorial i on tindran lloc també, per exemple, activitats esportives organitzades pels diferents clubs; a la Sala de festes i de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp hi haurà la zona de restauració, l'espai àgora, expositors i activitats diverses. A més, el carrer Prat Gran de l'Areny es podrà trobar la zona de construcció i altres activitats empresarials, així com a l'aparcament del Prat de Sant Miquel hi haurà la zona d'automoció i activitats infantils amb inflables, i la plaça de Sant Miquel rebrà les exhibicions i els concerts de música en directe.