Escaldes vol implicar hotels i comerç amb el Festival de jazz

El conseller de Cultura i Promoció Turística del comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, va fer una crida ahir als representants del sector del comerç i de l’hoteleria de la parròquia per unir-se a la iniciativa Establiment Amic. L’estratègia de la corporació vol crear sinergies entre l’administració i els diversos establiments comercials i hotelers de la parròquia per reforçar la promoció de la 40a edició del Festival internacional de jazz Andorra / Escaldes-Engordany, que tindrà lloc durant la setmana del 4 a l’11 de juliol.

Tal com va comentar Closa, es tracta d’una col·laboració que vol potenciar l’oferta cultural i turística de la parròquia durant el festival. D’aquesta manera, els establiments que hi participin es beneficiaran d’una major visibilitat. Alhora, la col·laboració beneficiarà el comú, ja que potenciar el teixit comercial no només genera llocs de treball i beneficis per a les empreses, sinó també més ingressos en forma d’impostos i taxes.

Amb quines accions es concretarà aquesta col·laboració? Als establiments participants se’ls distingirà amb una enganxina indicativa de comerç de prestigi i se’ls proposarà la possibilitat de dur a terme diverses accions com, per exemple, un concurs d’aparadors decorats amb motius jazzístics o el fet d’oferir als seus consumidors un sorteig de quatre entrades dobles per assistir al Festival de jazz als qui facin compres superiors als 40 euros.

Closa va pujar a l’escenari acompanyat de la dinamitzadora comercial comunal, Íngrid Llevet, i el periodista i humorista català Sergi Mas, establert al Principat des de fa uns anys.

De la pròxima edició del festival, la tercera des que l’equip comunal encapçalat per Rosa Gili va recuperar-lo l’estiu del 2022 després d’uns anys en guaret, presentarà aquest any quatre grans noms propis. L’obertura del festival, dijous 4 de juliol, torna a ser fruit de la col·laboració amb l’ambaixada francesa i la representació del Copríncep francès. L’acordionista francès Richard Galliano oferirà el New York Tango Trio. Un altre protagonista serà el del contrabaixista Kyle Eastwood, fill del director Clint Eastwood. Actuarà el 5 de juliol. L’aposta de proximitat torna a ser la d’Andrea Motis, el 6 de juliol. Tancarà el festival l’endemà Toquinho, un dels artífexs de la projecció internacional de la música popular del Brasil i col·laborador de llegendes de la música com Vinicius de Moraes o Caetano Veloso.

L'ESTRATÈGIA

1 SINERGIES ENTRE COMÚ I TEIXIT COMERCIAL

La clau de la proposta consisteix a crear sinergies entre el comú i el teixit comercial que generin beneficis per a les dues parts. Més visibilitat i ingressos.

2 QUINES ACCIONS ES PORTARAN A TERME?

Algunes de les accions proposades: aparadors decorats amb motius jazzístics, sortejos a canvi de compres i un segell de comerç de prestigi.

3 QUATRE GRANS NOMS DEL JAZZ INTERNACIONAL

L’acordionista Richard Galiano, el contrabaixista Kyle Eastwood, la cantant i trompetista Andrea Motis i el cantant Toquinho, grans noms del festival.