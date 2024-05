Els propietaris dels apartaments turístics d'Encamp, 'inquiets' per la proposta de llei

El projecte de llei pel creixement sostenible i el dret a l'habitatge que va anunciar el Govern el passat mes d'abril ha "inquietat" especialment als propietaris d'apartaments turístics, els quals s'anticipen i es veuen ja "en la ruïna". Així ho ha afirmat aquest dimarts a la presentació de l'Enfira't el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez, qui ha exposat que des del comú són conscients de la problemàtica actual de l'habitatge que es viu al país. En aquest cas de la parròquia encampadana, el text té incidència sobre els habitatges turístics al Pas de la Casa, on hi ha una gran presència d'immobles d'aquest tipus.

Amb tot plegat, Fernàndez ha explicat que la proposta s'ha "d'acabar de parlar amb el cap de Govern, la ministra d'Habitatge i el ministre de Turisme per veure com acabem d'encarar aquesta llei". Encara no hi ha res tancat, però el cònsol ha expressat la seva fe en poder trobar un acord que els faci arribar "a bon port". Finalment, cal remarcar que el projecte final ha de passar primer pel Consell General.