La cursa d'orientació de la Trobada Canillo-Ordino tindrà dos recorreguts

L'onzena edició de la cursa d'orientació Trobada Canillo-Ordino tindrà lloc el pròxim diumenge 9 de juny a la zona del Coll d'Ordino. Es tracta d'una cursa en la qual els participants han de passar per uns punts de control, marcats en el mapa i materialitzats en el terreny en el mínim temps possible. És de caràcter familiar, i per això hi ha dos recorreguts, un de més fàcil i un altre de més competitiu.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer fins al divendres abans de la cursa a les 19 hores. També s'acceptaran inscripcions el mateix dia de la prova 'in situ' al Coll d'Ordino si encara queden places, ja que com a màxim hi poden participar 80 persones, 40 per al recorregut curt i 40 més per al llarg. El preu de la inscripció és de 10 euros a partir de 7 anys (per als menors de 7 anys és gratuïta) i inclou un obsequi i el dinar que es farà a l'aire lliure al Coll d'Ordino i en cas de pluja a la sala Pere Caus de Canillo. Els acompanyants que no participin en la cursa, però vulguin quedar-se a dinar ho podran fer pagant 8 euros.

El diumenge 9 de juny l'activitat començarà a les 9 del matí amb la recollida de dorsals i les inscripcions de darrera hora. A les 10 hores és previst que es faci la sessió informativa de la cursa i l'entrega de mapes i a les 10.15 hores tindrà lloc la sortida. L'entrega de premis amb podi serà a les 13 hores.