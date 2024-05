El comú recupera el Tomb Lauredià amb una previsió de més de cent inscrits

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria recupera el Tomb Lauredià, una cursa no competitiva adreçada principalment a les famílies que tindrà lloc el pròxim 1 de juny pels camins de la parròquia i que té com a objectiu conciliar l’activitat física amb el coneixement del poble. Es tracta de conjuminar l’esport, la salut i la cultura local.

La iniciativa, que no se celebrava des del 2019, ja ha iniciat les inscripcions –les quals estaran obertes fins divendres a les tres de la tarda– i s’espera superar el centenar d’inscrits.

Com en edicions anteriors, hi haurà tres recorreguts diferents, de quatre, nou i 14 quilòmetres, que tindran com a punt de sortida i arribada la plaça de la Germandat on, en acabar, se celebrarà una arrossada popular i l’Esbart Lauredià oferirà diverses activitats culturals. La inscripció costa 10 euros.