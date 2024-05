Repartits els premis de la 44a edició dels Jocs Florals

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sala La Valireta d’Encamp va acollir ahir al migdia la 44a edició dels Jocs Florals infantils i juvenils de poesia catalana d’Andorra amb assistència de la ministra de Cultura, Mònica Bonell; el director del mateix departament i conseller d’Encamp, Joan Sanz, i Francesc Bellido, director de la secció d’empreses de l’entitat patrocinadora, Crèdit Andorrà. Les dues modalitats de premis es diferenciaven per edats. Per una banda, quant als jocs infantils per a participants de 9 a 13 anys, els guanyadors van ser Laia Cabanillas Torrent, Oriol Haro Manzanares i Joan Gil Romeu.