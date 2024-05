Multa de 3.000 euros per circular amb moto d’enduro pels camins

Els qui circulin amb motocicleta d’enduro pels camins de la parròquia hauran de pagar una sanció de fins a 3.000 euros. A partir de dijous aquesta tipologia de vehicle tindrà vetats els espais naturals, els terrenys forestals, la xarxa de camins comunals –incloent-hi els camins forestals, els camins de ferradura i ramaders, els senders, les callisses i els corriols– i els llits dels corrents d’aigua naturals. Només podrà fer ús de les carreteres nacionals i secundàries. Circular amb un vehicle no autoritzat pels espais naturals de Canillo és una infracció molt greu, penada amb multes d’entre 600 i 3.000 euros.

Aquesta és una de les novetats més destacades de la darrera modificació de l’ordinació reguladora de l’accés motoritzat i rodat a l’entorn natural de la parròquia, aprovada dimarts al migdia en sessió de consell de comú. El text entrarà en vigor dijous, l’endemà que es publiqui al BOPA.

La nova normativa prohibeix per primera vegada, a més, la circulació de tota mena de vehicles amb matrícula estrangera o llogats pels camins i espais naturals de la parròquia sense autorització del comú. No respectar aquest punt de l’ordinació també tindrà la consideració d’infracció greu.

ZONES PROHIBIDES

L’odinació defineix un conjunt de camins d’accés prohibit a tots els vehicles motoritzats. Són el camí del refugi de Juclar, el del refugi del Siscaró, el del refugi de la Cabana Sorda, el del pic de la Serrera, el del pic del Casamanya, el del refugi de Coms del Jan, els camins interparroquials del Tomb de les Neres i del Canal, el camí del refugi de la vall del Riu (del costat de l’Armianaa i del costat dels Plans), el del Gall (incloent-hi els que pugen a Ribaescorjada, el de l’obac d’Incles, el de la pleta del Manegor fins al pot d’Incles, el del torrent Pregó, el de la vall de Montaup, el del coll d’Arenes, el del pic de l’Estanyó i els classificats com a GR i GRP). Els veïns podran circular-hi per accedir a les seves propietats, sempre que ho facin en grups inferiors a tres vehicles.

Les bicicletes podran circular pels camins d’accés prohibit als vehicles de motor. No obstant això, no podran fer-ho en grups de més de cinc ciclistes. En cas que hi hagi diferents grups, cadascun haurà de mantenir una distància mínima de 100 metres respecte de la resta que estiguin circulant pel camí en el mateix sentit. A més, hauran de seguir sempre el traçat marcat. Sortir-ne és una infracció greu.

Les motos de trial són els únics vehicles de motor que podran circular pels camins inferiors a 2,5 metres d’amplada. Hauran d’anar en un grup sempre no superior a tres motos i mantenir una distància mínima de 300 metres amb la resta de grups que estiguin circulant pel camí en el mateix sentit. Mai no podran superar el límit de velocitat, fixat en 20 quilòmetres per hora.

L’ordinació garanteix el dret d’accés als serveis de seguretat, sanitaris i de prevenció i extinció d’incendis, als de servei oficial del comú i el Govern, als de concessionaris i contractistes de les administracions, als dedicats a usos agrícoles, ramaders o forestals i, amb caràcter excepcional, als qui disposin d’una autorització justificada per part del comú de Canillo.