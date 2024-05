El comú d'Ordino incorpora el segell de llum verda

El Comú d’Ordino ha distribuït avui entre tots els seus edificis públics i equipaments el segell de Llum Verda, atorgat per FEDA. Es tracta d'una distinció que acredita que tota l’energia elèctrica que consumeix el Comú és d’origen certificat 100% renovable i, concretament, de la central hidroelèctrica de FEDA.

L’acreditació s’ha fet expressa amb l’enganxada de l’adhesiu a

l’edifici administratiu, amb presència del director general de FEDA, Albert Moles, i la cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma. “El consum de Llum Verda d’origen hidroelèctric nacional respon a un compromís de l’administració amb la reducció de la petjada de carboni i el desenvolupament de les energies renovables del país”, així ho ha

manifestat la cònsol.

Moles, per la seva banda, ha celebrat que la corporació, faci un pas més en aquest compromís per reduir la petjada ambiental, un objectiu de país i global, i concretament en una Reserva de la Biosfera. “Aliances com aquesta són claus per al desenvolupament sostenible d’Andorra”, ha explicat.

La corporació ordinenca esdevé el primer Comú que s’inscriu en el programa endegat per la companyia energètica. Un certificat que tindrà validesa durant un any, fins al gener del 2025.