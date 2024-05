BiciLab commemora el dia de la bicicleta amb activitats per a tota la setmana

BiciLab commemorarà el Dia internacional amb una programació que s'allarga una setmana, de l'1 al 9 de juny, amb una quinzena d'accions pensades per a tots els públics i amb la qual es vol incidir en la museologia social, és a dir, en la idea del museu "com a lloc per crear teixit".

El programa inclou entre d'altres, les jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista organitzades a la plaça del Poble en el marc de l'Aprèn a rodar, espectacles familiars com el de 'Les bicicletes impossibles del professor Karoli', tertúlies, o la pedalada popular per a tots els públics. Totes les activitats són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia trucant al 730 090 o a través de Bici Lab.

D'aquesta manera, tal com ha posat en relleu el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, "un dels reptes" que s'han marcat és que es percebi el museu de la bicicleta com "un espai on succeeixen coses" i que sigui una mena "de radar" de tot allò que passa al voltant de la bicicleta no només a Andorra sinó també als Pirineus. L'objectiu principal és que la gent es faci "seu" el museu i es creu que aquesta setmana de la bicicleta pot ser "un primer pas" per aconseguir aquesta fita.

Per la seva part, el cap d'àrea del BiciLab Andorra, Eduard Tarrés, ha explicat que un dia "quedava curt" i que es va pensar que seria "idoni" programar nou dies de propostes que arrenquen aquest mateix dissabte i s'allarguen fins diumenge de l'altra setmana. A més, des de l'organització s'ha apostat perquè la programació cultural pivoti al voltant de tres eixos com són la voluntat de fer que sigui una mena de "festa major de la bicicleta" en què s'incideixi en el "to festiu", tal com ha reivindicat Tarrés que ha refermat la voluntat de "treballar amb el públic local".