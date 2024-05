detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 10a cursa popular Marc GG donarà el tret de sortida avui al Prat del Roure a les 10.30 hores. Les persones que hi vulguin participar i que no s’hagin inscrit ho poden fer a partir de les 9 hores fins al tret de sortida al recinte escaldenc. El preu és de 10 euros el dorsal per a recaptar fons per a l’associació organitzadora.