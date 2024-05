Pans i pregàries a Canòlich

El tradicional aplec de Canòlich va tornar a congregar a desenes de persones que es van apropar al santuari de la Mare de Déu per celebrar el dia de la patrona de la parròquia. Una jornada que es va iniciar a les 7.30 hores amb la popular pujada pel camí vell, on es va veure gent de totes les edats en aquesta travessa d’aproximadament 2-3 hores de durada i que congrega a veïns d’altres parròquies i dels municipis propers, tot i que la màxima afluència sempre ve de lauredians i lauredianes. “És un acte de germanor de tot el poble i l’aspecte més bonic és veure com aquesta celebració divina s’ajunta amb l’aspecte terrenal” va dir el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat. Durant la jornada, es van repartir més de 6.000 pans beneïts pel mossèn Pepe Chisvert. Alguns d’ells, van ser entregats per Cairat; el cap de Govern, Xavier Espot; la cònsol menor de Sant Julià, Sofia Cortesao, o el síndic general, Carles Ensenyat.

Mossèn Pepe Chisvert beneint els pans ahir en l’aplec de Canòlich.Comú de Sant Juliìa de Lòria

“És un acte de germanor [...] veure com aquesta celebració divina s’ajunta amb l’aspecte terrenal” Cerni Cairat, Cònsol major Sant Julià

Des de primera hora del matí, ja es van veure tant devots, com restauradors arribant al santuari per poder iniciar la festa. Al centre de la parròquia, però, la missa donava el tret de sortida a les 8 hores en l’església. La benedicció del pa no va ser fins a les 9.30 hores, i tot just després, va començar el repartiment dels més de 6.000 pans beneïts, 300 sense gluten. Mentre s’esperava la tradicional missa de les 12, la cobla Ciutat de Manresa va posar la música al centre per la ballada de sardanes, a la qual es van incorporar des dels més petits de la casa, fins a autoritats com Codina o Puig. D’altra banda, residents de la parròquia van aprofitat per visitar a la Mare de Déu al santuari amb l’objectiu de poder resar, demanar pregàries o donar agraïments. “És un dels actius que la gent valora més” va assenyalar Cairat, incidint en la gran afluència de visites a altres ermites i capelles del romànic i preromànic del poble. De fet, és un tema que el departament de Turisme ha treballat des de fa anys, a causa del fet que és un dels àmbits a “continuar valorant i potenciant al turisme patrimonial”.

El mossèn va iniciar la missa concelebrada per tots els rectors d’Andorra i la benedicció del terme, on diversos assistents van haver de cercar lloc on podien per poder presenciar-la en directe. Amb tot, es va percebre una lleugera davallada en l’afluència. Chisvert va aprofitar per apel·lar a la pau mundial i desitjar bona prosperitat a la diada, donant pas a les cançons tradicionals i la representació del Ball de Canòlich, a càrrec de l’Esbart Lauredià. Finalment, es va tornar a donar el pa beneït, en aquest cas, pels cònsols i consellers presents durant la jornada. “És un dia important per a Sant Julià i per al conjunt d’Andorra” va qualificar Espot en referència als vins d’altres parròquies presents en la festivitat. Així doncs, va esmentar que és una “satisfacció poder venir aquí per donar continuïtat a les tradicions”. Per la seva part, el cònsol major va remarcar la necessitat d’aturar els actes vandàlics que sovint es viuen al poble per garantir la seguretat en els béns patrimonials. “Penso que hi ha una feina a fer de conscienciació, d’explicació de la importància i transcendència de tot aquest actiu patrimonial”.