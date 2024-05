La capital augmenta un 10% en nombre de passatgers al bus comunal

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els viatgers transportats pel bus comunal d'Andorra la Vella continuen creixent. Així ho mostren les dades assolides durant el 2023 en què es van registrar més de 580.000 viatgers. Així, segons les dades facilitades pel comú d'Andorra la Vella, l'any passat es va tancar amb un total de 587.437 places ocupades, enfront de les 530.167 de l'any precedent, és a dir, que es va obtenir un increment del 10,8%.

Novament, ha estat la línia de Ciutat de Valls la que ha registrat, de llarg, més passatgers. Així, hi va haver una ocupació de 350.616 passatgers, lluny dels 198.443 que registrava la de la Margineda i dels 38.378 amb què va tancar l'any la dels Serradells. Si es comparen aquestes xifres amb les del 2022, tenim que la línia de Ciutat de Valls va ser la més emprada també aquell any, amb 293.165 viatges; la de la Margineda va situar-se, en segon lloc, amb 197.581 i, finalment, la dels Serradells en va registrar 39.421, és a dir, és l'única que el 2022 va tenir més viatgers que el 2023. Cal recordar, que el maig del 2022 la línia dels Serradells va ampliar el seu recorregut fins al col·legi Sant Ermengol i la urbanització Comella Park.

Quant a la facturació, cal destacar que el 2023 ha estat molt inferior a la del 2022, de fet, ha caigut un 26%. Així, l'any passat es va tancar amb 7.208 euros enfront dels 29.757 de l'any anterior. La diferència més gran es dona en la venda de bitllets, ja que mentre que el 2023 va ascendir a 6.491 l'any precedent havia estat de 24.922 euros. Això s'explica arran del fet que els usuaris del transport comunal poden gaudir de la gratuïtat del transport que s'aplica a les línies nacionals gràcies al conveni signat entre el Govern i el comú. Cal destacar que en la facturació global del 2023, 209 euros van ser per les vendes d'abonaments per la web; 51 euros de vendes d'abonaments i 6,7 euros per la venda de bitllets per la web.