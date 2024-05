Quatre mesos d’obres al bloc esquerdat perquè sigui habitable

Les obres de rehabilitació de l’edifici situat al número 28 de l’avinguda Santa Coloma s’allargaran quatre mesos. Segons van explicar fonts veïnals, els treballs estan en tràmits al comú d’Andorra la Vella i començaran aviat. El Diari va mirar de posar-se en contacte amb la propietat per confirmar aquesta informació, però no va obtenir-ne resposta.

El 30 de juny vinent el comú deixarà d’assumir els costos del reallotjament de deu de les 13 famílies afectades (la resta van trobar una solució habitacional pel seu compte). A l’abril la corporació va anunciar-los que haurien de trobar un altre lloc on anar a viure. La majoria consideren que és un marge de temps massa just. “No sé què faré. Visc sola i amb el meu sou no puc pagar-me un lloguer de 900 euros al mes”, va lamentar la veïna Ana Tavares, fins ara allotjada en un pis de Jovial.

Ahir hi va haver una trobada entre els veïns i la propietat de l’edifici. La reunió va servir per fer una revisió de l’estat dels pisos i explicar quina mena d’intervenció s’hi haurà de fer.

Els residents a l’edifici número 28 de l’avinguda Santa Coloma van ser reallotjats per primera vegada en hotels de la parròquia el 16 de febrer del 2023. Les esquerdes, detectades per primera vegada el maig del 2022, s’havien eixamplat i calia fer-hi obres amb urgència per consolidar-ne els fonaments. Els treballs van allargar-se un parell de setmanes i els veïns van tornar a casa. Tot i aquesta intervenció, les esquerdes no van tancar-se. Més aviat al contrari: van fer-se més grosses i se’n van obrir de noves, tal com va poder comprovar in situ aquesta publicació el 14 d’agost del 2023.

Quinze dies després, el 30 d’agost, el comú va tornar a desallotjar els veïns. Seixanta-vuit persones –incloent-hi els residents al número 30, la majoria treballadors temporers– van haver de fer la maleta i marxar de nou de casa seva. “No me’n podia anar a dormir tranquil si no desallotjàvem aquests edificis”, va afirmar en una roda de premsa al lloc dels fets l’aleshores cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié. El mandatari va posar dues condicions al retorn dels inquilins, d’acord amb la recomanació dels tècnics: que els propietaris fessin un estudi d’enginyeria estructural dels immobles i, si era necessari, que els rehabilitessin. Al setembre el comú va tornar a encarregar treballs de consolidació del subsol i els fonaments dels dos edificis amb esquerdes.

Han passat nou mesos des que els veïns del número 28 van haver de marxar de casa. Des de llavors el comú ha pagat les despeses d’allotjament a deu de les 13 famílies que vivien a l’immoble. La corporació assegura que farà un seguiment personalitzat de les famílies afectades.

DOS ANYS

PRIMERES ESQUERDES

Les primeres esquerdes a l’edifici del número 28 de l’avinguda Santa Coloma van detectar-se el maig del 2022.

DESALLOTJAMENT

L’edifici del número 28 va desallotjar-se per primera vegada el febrer del 2023. Aleshores el comú hi va fer treballs de consolidació dels fonaments.

SEGON DESALLOTJAMENT

Les esquerdes continuen eixamplant-se. El comú desallotja els dos edificis a l’agost.

REHABILITACIÓ

Maig del 2024. Els treballs de rehabilitació estan a punt de començar. Les obres s’allargaran uns quatre mesos.