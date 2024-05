Un grup de treball decidirà el model de la residència

detail.info.publicated Víctor González Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria i el Govern posaran en marxa després de l’estiu un grup de treball per definir el model de gestió de la futura residència universitària. “Sobre la taula tenim una proposta que sabíem que per preu i condicions no encaixava, però penso que tenim l’obligació d’ajudar a crear aquest ecosistema d’ensenyament superior i d’innovació empresarial, i la residència universitària és cabdal per a això”, va afirmar ahir el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, en declaracions als mitjans de comunicació durant una visita institucional a les instal·lacions del laboratori Cellab.

Cairat ja ha tractat aquesta qüestió amb el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. En les reunions del grup de treball no s’abordarà d’entrada qui haurà de finançar les obres per transformar l’antic hotel Pol en una residència universitària. Abans caldrà definir el model de gestió de l’equipament, incloent-hi el públic a qui haurà de donar servei, les característiques de l’edifici i el preu que caldrà cobrar als usuaris. “En tot cas, la voluntat del comú de Sant Julià és que part de l’hotel Pol pugui acollir la infraestructura. Nosaltres ja hem començat a treballar en aquest model de residència”, va recordar el cònsol.

Paral·lelament, el comú encarregarà a una empresa externa un estudi per avaluar la viabilitat del projecte. L’informe hauria d’ajudar el comú i el Govern a definir com haurà de ser la residència universitària. En el mandat anterior el comú ja va adjudicar un estudi sobre la viabilitat de l’equipament. Cairat va descartar-lo, entre altres coses, perquè preveia llogar apartaments de menys de 30 metres quadrats als universitaris per 1.700 euros mensuals i proposava atraure nòmades digitals. Va desar-lo en un calaix, en definitiva, perquè no té en compte les necessitats del públic a qui s’oferirà el servei.

L’edifici de l’hotel Pol, abandonat de fa anys, és propietat del comú lauredià. L’immoble és un dels actius que la família Cachafeiro va oferir al Govern i a la corporació com a contrapartida per tancar el litigi per l’esllavissada de la Portalada. L’any passat el comú va comprar, per tres milions d’euros, la part dels drets sobre l’edifici de l’executiu (el 60%). L’acord entre la propietat de l’antiga Fàbrica Reig i el Govern perquè l’edifici aculli nous espais de la Universitat d’Andorra ha propiciat l’acceleració del projecte de residència.

EL PROJECTE

1 GRUP DE TREBALL DEL COMÚ I EL GOVERN

El comú i el Govern posaran en marxa un grup de treball després de l’estiu per definir com haurà de ser la futura residència universitària.

2 DEBAT SOBRE EL MODEL DE RESIDÈNCIA

D’entrada no es tractarà com s’haurà de repartir el finançament de les obres. El debat se centrarà en el model de gestió de l’equipament.

3 NOU ESTUDI DE VIABILITAT SOBRE EL PROJECTE

En paral·lel, el comú encarregarà a una empresa externa un estudi per avaluar la viabilitat del projecte. La corporació descarta el que va fer-se l’any passat.