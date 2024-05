Sant Julià contracta una empresa que instal·larà plantes decoratives sostenibles

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria ha impulsat una nova iniciativa per transformar el concepte de plantacions cap a una línia més sostenible, gràcies a l'externalització del servei de jardineria comunal. Aquesta nova proposta permetrà "tenir una floració durant tot l'any, amb plantes que consumeixen menys aigua i més resistents als canvis climàtics", segons ha assenyalat el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, aquest dijous. En aquest sentit, aquesta nova estratègia contribuirà a reduir significativament el volum de plàstic generat en comparació amb les pràctiques i plantacions anteriors.

Així doncs, es plantaran un total de 8.000 plantes de 50 espècies diferents adaptades a l'entorn i repartides per la plaça Lauredià, els fanals i els parterres del centre de la parròquia. A més, Cairat ha destacat que el servei de jardineria comunal anterior "costava al voltant de 80.000 euros l'any" i amb l'externalització es pagarà "uns 130.000 euros anuals per tot el servei que inclourà assessorament, flors, plantació, manteniment i reg". Al mateix temps, aquesta contractació de l'empresa permetrà destinar "els recursos humans de la casa comuna a altres departaments de serveis generals", ha comentat el cònsol.

Cal destacar que el comú també modificarà el sistema de reg d'aquestes plantacions. Segons ha explicat Cairat, s'utilitzarà "aigua reaprofitada o aigües superficials" per evitar el desaprofitament d'aigua potable i reservar-la per al consum humà, utilitzant així "aigua no potabilitzada".