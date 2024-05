Es reprèn el projecte Caldes amb la seguretat reforçada

Les obres del projecte Caldes s’han reprès després d’una aturada d’una setmana per respecte a la víctima i per no interferir en la investigació policial. Els obrers treballaven ahir amb mesures de seguretat reforçades, tal com pot comprovar-se en la fotografia que acompanya l’article. Fonts comunals van apuntar que la corporació no es pronunciarà sobre els fets mentre les indagacions policials estiguin obertes.

Obrers treballant al projecte Caldes.Fernando Galindo Dimarts de la setmana passada un treballador d’una empresa subcontractada de 57 anys va caure al Valira d’Orient mentre feinejava a tocar del llit del riu. L’home no duia cap element de subjecció i els companys no van poder fer res per socórrer-lo. El cos va ser arrossegat fins al pont de la Margineda. No va ser trobat fins cinc hores després.