La façana del Calones serà més eficient energèticament

El comú d’Andorra la Vella vol fer una remodelació integral de la façana de l’hostal Calones, tenint en compte que l’edifici és dels anys seixanta i que s’hi han fet poques intervencions en aquesta part de l’immoble. Per aquest motiu, ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de la primera fase. La intenció és que l’edifici s’adigui a les normes d’eficiència energètica i, tenint en compte el cost total de l’obra, s’ha previst fer-la en tres fases. Aquesta primera es calcula que pot tenir un cost de 150.000 euros i els treballs haurien d’estar enllestits en dotze setmanes.

La intenció dels treballs que ara es liciten és substituir la façana volada de la planta primera a la quarta i reparar les terrasses de les plantes quarta i cinquena. Es durà a terme la substitució de la façana amb panells prefabricats d’entramat de fusta i triple vidre de ràpid muntatge. Per a l’acabat exterior, es col·locarà un sistema SATE (sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior) per arrebossar i pintar, seguint la normativa de construcció del centre històric.

Les empreses interessades a dur a terme aquestes obres tenen de termini fins al 19 de juny per presentar les seves ofertes.

En l’anterior mandat l’edifici del Calones ja va ser objecte de diferents obres de millora i precisament la façana va ser una de les parts que van quedar pendents.