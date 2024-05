La CG-4 serà un metre més ampla fins a Erts i tindrà una voravia

La carretera CG-4 guanyarà 0,5 metres per carril i una voravia de dos metres d’amplada pel costat de la muntanya entre el complex residencial del Prat de la Solana i la borda Raubert. El projecte s’emmarca en l’eixamplament i rectificació de la via entre la borda del Colat i Erts. El concurs per adjudicar-ne els treballs va publicar-se al BOPA i pot consultar-se en línia a la plataforma de contractació del sector públic.

Actualment, en aquesta secció de la CG-4 hi ha dos carrils, un en cada sentit de circulació, amb voral només en algunes zones. El fet que la voravia s’interrompi en els trams on hi ha parcel·les urbanitzades comporta un risc per a les persones que es desplacen a peu per la zona, ja que fa impossible la convivència segura entre el trànsit rodat i els vianants.

Els treballs començaran al punt quilomètric 1+500 i acabaran a l’1+800. Al desembre el Govern va adjudicar la primera part del projecte. El tram on s’està fent aquesta actuació va del punt quilomètric 1+120 a l’1+500 pel costat de la muntanya. Les obres costaran 627.935,52 euros i s’allargaran sis mesos. Les ofertes al concurs per adjudicar la segona fase dels treballs podran tramitar-se a través de la plataforma de contractació fins al 28 de juny a les cinc de la tarda.

La voravia estarà protegida per una tanca de dos metres d’altura al límit amb les parcel·les adjacents a la carretera. Aquest element també servirà per impedir que l’aigua d’escorrentia de la carretera es filtri als terrenys. Entre la calçada i el voral hi haurà una barrera de fusta. A més, al costat del riu se substituirà la biona actual per una barrera de fusta.

Segons la memòria del projecte, l’empresa adjudicatària haurà de preparar la carretera perquè pugui acollir un semàfor en el futur. Entre altres obligacions, el text indica que la constructora haurà d’obrir una rasa transversal al vial per fer-hi passar els cables de la instal·lació elèctrica. També haurà de pintar-hi un pas de vianants.

La tercera i última part del projecte d’eixamplament i rectificació de la CG-4 s’adjudicarà més endavant. Els treballs, en aquest cas, afectaran el tram comprès entre els punts quilomètrics 1+230 i 1+500 pel costat del riu. El projecte es remunta a la proposta guanyadora de la tercera edició del pressupost participatiu de Govern, la del 2019: unir la Massana i Arinsal amb una voravia. En els últims anys s’han executat trams entre Arinsal i Erts.

EL PROJECTE

1 AMPLIACIÓ DELS CARRILS EN MIG METRE

La CG-4 guanyarà mig metre per carril i una voravia de dos metres d’amplada pel costat de la muntanya entre el Prat de la Solana i la borda Raubert.

2 MÉS SEGURETAT PER ALS QUE ES DESPLACEN A PEU

La construcció de la voravia i la possible instal·lació en el futur d’un pas de vianants i un semàfor permetrà millorar la seguretat dels vianants.

3 SEGONA PART DEL PROJECTE D’EIXAMPLAMENT

El tram licitat forma part del projecte d’eixamplament i rectificació de la CG-4 entre la borda del Colat i Erts. La primera part va adjudicar-se al desembre.