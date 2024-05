detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La festa al Parc Central i una gimcana urbana centraran la celebració de la Festa de la Joventut, La JUVE, que torna a la parròquia l’1 de juny entre les quatre de la tarda i la mitjanit. L’esdeveniment, que va néixer el 2005, vol ser l’acció més important de l’any per als joves del país. Hi haurà activitats per a tots els gustos.