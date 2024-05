L’accés als camins es prohibeix als vehicles estrangers

Els vehicles amb matrícula estrangera i les motocicletes d’enduro i motocròs no podran circular pels camins de muntanya de Canillo. A més, les motocicletes de trial no podran utilitzar els corriols més concorreguts pels excursionistes, com ara els que porten als pics, als estanys i al fons de vall. De manera excepcional i només en el marc d’esdeveniments esportius, el comú podrà autoritzar la circulació a vehicles de motor amb matrícula estrangera, sempre per les zones no protegides.

“Volem restringir el turisme de motor perquè és una pràctica nociva per a la muntanya” Jordi Alocbé, Cònsol major de Canillo Aquestes són algunes de les novetats incloses en la darrera modificació de l’ordinació reguladora de l’accés motoritzat i rodat a l’entorn natural de la parròquia, aprovada ahir al migdia en sessió de consell de comú. Els ramaders, els agents dels cossos especials, els treballadors del comú i els veïns amb propietats a la muntanya podran continuar circulant com ho han fet fins ara. Els grups de motos de trial hauran d’anar com a màxim de tres en tres, amb una distància entre grups de 300 metres. El cònsol major, Jordi Alcobé, va afirmar que l’ordinació vol protegir els camins de la parròquia i compatibilitzar-hi la gestió de les diferents activitats turístiques, ramaderes i veïnals. “Volem restringir el turisme de motor perquè és una pràctica nociva per a la muntanya”, va destacar. Alcobé va recordar que les bicicletes, també les elèctriques, podran circular per tots els camins de la parròquia sense restriccions. La voluntat del comú, va afegir el cònsol major, és promoure aquesta activitat ludicoesportiva. En els pròxims mesos la corporació posarà en marxa una campanya informativa per donar a conèixer entre veïns i visitants els canvis introduïts en l’ordinació. Quines accions es portaran a terme? Es distribuiran fulletons als edificis comunals, se senyalitzaran els camins i es publicaran diversos missatges a les xarxes socials. Durant la sessió del consell de comú també va informar-se de dues actuacions d’embelliment importants que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida dels ciutadans. La primera és la que es farà a la plaça Prat del Riu aprofitant l’obertura del futur nou centre de salut. En aquest espai, i amb recursos propis, la corporació incorporarà una zona lúdica i una terrassa que oferirà servei de cafeteria. La finalitat és que aquesta plaça esdevingui un espai agradable i social on els ciutadans es puguin trobar i passejar. A més, el comú també preveu projectar un pont de fusta que travessi el riu Valira per condicionar una zona lúdica a tocar del riu per refrescar-se a l’estiu. Aquest projecte s’està duent a terme amb la col·laboració del Govern. Per la seva part, una altra de les actuacions en la qual ha treballat el departament d’Obres i Serveis del comú és la millora i embelliment de la plaça Montaup, eliminant-ne la font i integrant-hi zones enjardinades. S'adjudica el salt amb corda des del pont tibetà El comú ha adjudicat l’activitat de salt amb corda des del pont tibetà a l’empresa AMSA (Andorra Management Ski Area). Els salts es començaran a fer aquest estiu i la concessió tindrà una durada de 15 anys. La proposta també inclou un pla d’inversions per millorar els productes i serveis oferts als clients, com ara una activitat alternativa de salt pendular i una tirolina. “És un atractiu turístic nou que complementa l’oferta del pont amb un producte innovador en el món dels ponts tibetans”, va afirmar el cònsol.