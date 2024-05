Tall d'aigua al carrer Riberaygua

El trencament al tub general d'aigua potable ha fet necessari el tall d'aigua al carrer Bonaventura Riberaygua, entre els números 10 i 26, i també els números de l'1 al 3 de Ciutat Consuegra.

Segons informa el comú d'Andorra la Vella, es tracta d'un trencament fortuït a la xarxa d'aigua potable que s'ha produït a l'altura del número 16 del carrer Bonaventura Riberaygua, cap a les 14 hores i que també ha provocat talls en el trànsit vehicular del carrer.

Des del servei de circulació, s'estan desviant els vehicles que baixen per aquest mateix carrer cap al carrer Ciutat de Consuegra, on haurien d'agafar el carrer Aigüeta i sortir pel carrer Pere d'Urg.

Al lloc de l'incident s'hi ha desplaçat el servei d'Higiene del comú que en aquests moments està treballant per reparar l'avaria, i es calcula que els treballs s'allarguin un mínim de dues hores, si no sorgeixen complicacions. De moment no està previst realitzar cap tall d'aigua.