Els vehicles amb matrícula estrangera no podran circular pels camins de Canillo

Els vehicles amb matrícula estrangera i les motocicletes d'enduro i motocross no podran circular pels camins de muntanya de la parròquia. A més, totes les motocicletes de trial no podran accedir als corriols més concorreguts, com ara els que porten als pics, als estanys i els que connecten amb el fons de vall. Aquestes són algunes de les novetats de la darrera modificació de l'ordinació reguladora de l’accés motoritzat, aprovada avui al migdia en sessió de consell de comú. Els ramaders, els agents dels cossos especials, els treballadors del comú i els veïns amb propietats a la muntanya podran continuar circulant com ho han fet fins ara.

Els grups de motos de trial hauran d'anar com a màxim de tres en tres, amb una distància entre grups de 300 metres. L'ordinació també reforça la capacitat del comú per establir les concicions dels esdeveniments del món del motor organitzats per associacions, clubs o empreses a la parròquia.