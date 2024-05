El comú de la Massana anima a descobrir el Parc Natural del Comapedrosa

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comú de la Massana té l’objectiu de potenciar el coneixement sobre el Parc Natural del Comapedrosa. “En els darrers anys s’ha notat un increment de visitants del parc natural. Però més enllà de l’afluència volem aprofundir en la descoberta d’aquest espai protegit, tant a nivell de biodiversitat, orografia o el cel fosc”, ha remarcat el cònsol menor i responsable de la conselleria de Medi Ambient, Roger Fité.

La primera activitat, programada pel 25 de maig, consistirà en una sortida guiada amb el biòleg del parc natural, Jordi Nicolau, per descobrir la biodiversitat a través dels indicadors que permeten veure l’estat de salut de l’ecosistema. Durant tot l’estiu hi haurà diverses activitats per fer amb família, com la sortida per observar avets centenaris o la visita a les arnes instal·lades al parc per conèixer la importància de les abelles. A més, també hi haurà una sortida sobre la serenalla pallaresa, espècie endèmica del parc natural, i una activitat d’experimentació amb l’aigua.

Una part destacada de la programació s’ha dedicat a l’observació de la via làctia, ja que el parc natural té el segell de Reserva Starlight, que es complementa amb el segell de Destinació Starlight obtingut per la Massana. Els dies 28 i 29 de juny es farà la segona edició del Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa. En breu es donarà a conèixer el programa complet. A més també s’ha programat una nit al refugi del Comapedrosa, sortint des de la portella de Sanfons (divendres, 6 de setembre) i una observació astronòmica al Coll de la Botella (dissabte, 21 de setembre).

La programació es tancarà amb la Pitavola del Comapedrosa, la fira de natura que tindrà lloc de l’11 al 13 d’octubre.