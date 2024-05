detail.info.publicated Redacció Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Petanca va celebrar dissabte el Campionat de Petanca de Canòlich. El guanyador de la final va ser el Club de Petanca Pas de la Casa. El club lauredià va ser finalista. Els premis del campionat van ser 200 euros per als guanyadors, 100 per als segons, 60 per als tercers i 40 per als quarts.