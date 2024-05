Una estratègia per al turisme

El comú de Canillo està decidit a treure el màxim profit dels equipaments turístics de la parròquia. És per això que aquest any encarregarà a una empresa especialitzada la redacció d’un pla estratègic, complementari al redactat pel Govern, que marqui la línia que la corporació haurà de seguir els propers 10 anys en matèria de política turística. “La parròquia de Canillo té uns atractius i productes propis. Hem de tenir un guió del que volem comercialitzar”, va explicar aquesta setmana passada en una trobada amb els mitjans de comunicació.

El pla es desplegarà en dues fases. En la primera s’analitzaran els productes i serveis turístics de la parròquia i es traçarà una estratègia de comercialització que permeti donar-los a conèixer entre el públic objectiu i treure’n el màxim rendiment econòmic. El cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, preveu que el comú disposarà d’aquesta informació abans del 2025. En la segona s’executarà el full de ruta definit prèviament. Aquesta fase podria adjudicar-se “com a seguiment” de la feina feta en la primera, segons va detallar Alcobé.

La voluntat de la corporació és implicar tots els equipaments turístics i empreses del sector en l’estratègia. El cònsol té el convenciment que només serà exitosa si el sector públic i el privat cooperen per avançar en la mateixa direcció. El comú, per tant, haurà de treballar de bracet amb Ensisa, la societat encarregada de la gestió de les pistes d’esquí de Soldeu-el Tarter i el Palau de Gel, així com amb l’hostaleria i la restauració de la parròquia, per assolir els objectius marcats en el pla. Alcobé va recordar que Canillo té molts equipaments turístics per “explotar, rendibilitzar i impulsar”, incloent-hi el pont tibetà de la vall del Riu, el mirador del Roc del Quer i el Museu de la Moto, entre d’altres.

El mirador del Roc del Quer és un dels atractius turístics de Canillo.Fernando Galindo

La clau de l’èxit també serà, segons va assenyalar Alcobé, evitar la mirada curta en la presa de decisions en matèria de turisme. “Tenir un full de ruta a llarg termini que vinculi aquest comú i els que puguin venir amb un pla de treball coordinat i treballat penso que és molt oportú”, va afirmar. Es tracta, en definitiva, que tots els agents turístics sàpiguen clarament “quins mercats hem d’anar a buscar i quins tipus de visitants hem d’aconseguir portar” a la parròquia.

Paral·lelament, Alcobé va informar que aquest mes de juny el comú organitzarà una “missió economicoturística” a les Dolomites. L’objectiu del viatge és conèixer el mercat turístic d’aquesta regió muntanyosa del nord d’Itàlia, que “pot ser un referent molt important per a nosaltres”. El cònsol va assenyalar que, a les Dolomites, tant la temporada d’hivern com la d’estiu “funcionen molt bé” gràcies a un model competitiu i respectuós amb l’entorn. Aquesta sortida està oberta, sobretot, a tots els hotelers i gestors d’allotjaments turístics de la parròquia.

Un dels objectius del pla estratègic és, de fet, reforçar la capacitat de la parròquia per atraure turisme durant tot l’any. “A Canillo l’hivern està assegurat. Mentre hi hagi neu, evidentment. Però hem de potenciar també el turisme d’estiu”, va remarcar.

DESESTACIONALITZACIÓ

Les inversions fetes pel comú en els últims anys en atraccions turístiques visitables tot l’any ja apunta cap a aquesta direcció. L’estrella de la corona en l’estratègia de desestacionalització impulsada per la corporació és, sens dubte, el pont tibetà de la vall del Riu. L’any passat la passarel·la i el mirador del Roc del Quer van rebre més de 100.000 visitants i van generar 700.000 euros de beneficis per al comú. Per treure el màxim rendiment de l’interès suscitat pel pont en els països del nostre entorn, aquest any l’equipament va obrir el passat 28 de març, un mes abans que el 2023. A més, les entrades s’han apujat un euro i costaran 14 i 16,50 euros, respectivament. L’entrada per al mirador es manté en cinc euros, mentre que del 29 de juliol a l’1 de setembre, període de màxima afluència, l’entrada al pont tibetà s’incrementa en dos euros (els tiquets s’enfilaran a 15 i 17,50 euros).

Cal recordar que el comú estudia construir un telefèric als terrenys del càmping Pla per accedir al pont tibetà. Aquest sistema de transport permetria estalviar costos i, a més a més, evitar problemes de seguretat a la carretera de Montaup.