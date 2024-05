Una cinquantena d'assistents a la diada de Sant Romà de Vila

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Com cada dilluns de Pentecosta, Encamp ha celebrat la Diada de Sant Romà de Vila, que ha comptat amb la celebració de la missa a l'església, un ball de sardanes i una graellada popular amb música en directe. Així, l'aplec ha reunit més d'una cinquantena de persones, entre les quals hi havia l'equip comunal encampadà. Per la seva part, la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ha valorat molt positivament la festa i ha destacat la bona acollida que ha tingut "no només entre els vilatans, sinó que també entre els encampadans".

Durant l'inici de la jornada, ja es podia veure un gran nombre de persones de totes les edats al voltant de l'església, preparades per donar principi a la missa programada, a la qual alguns fins i tot han arribat a peu. Si més no, la tradició, però, no ha pogut començar sense fer pujar els nens a l'edifici per fer sonar les campanes. Després de la missa, tothom estava pendent del temps, preocupats que la pluja pogués ser un obstacle per a la barbacoa. Afortunadament, s'ha pogut gaudir d'un piscolabis abans de la barbacoa preparada al pàrquing de Vila.

Seguint la línia de recuperar i potenciar totes aquestes tradicions encampadanes, Mas ha volgut ressaltar la importància de treballar per un "Encamp viva". A més, ha volgut expressar el seu orgull per poder gaudir de "les festes tradicionals dels nuclis petits d'Encamp" i veure "la unió que es vol pels encampadans".

El parc de l'Ossa estarà enllestit a l'estiu

El parc de l'Ossa ja és operatiu per a la població, però encara queda per obrir la part final. D'aquesta manera, Mas qüestionada per la seva obertura total, ha comentat que tots els serveis estarien operatius a l'estiu i que "cap a finals de juny hauria d'estar acabada". Pel que fa a les opinions dels ciutadans, la cònsol ha assegurat que la gent està "molt contenta", tenint en compte que és un projecte en el qual "van participar i va votar un jurat popular".