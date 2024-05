Un nou pas de vianants amb semàfor per millorar la seguretat a l'avinguda d'Enclar

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Durant la campanya electoral un dels vídeos que van tenir una major repercussió va ser el de l'actual conseller de Serveis Públics, de Medi Ambient i Patrimoni Natural d'Andorra la Vella, Jordi Cabanes, amb el 'pum pum' que fan els vehicles quan passen pels diferents reductors de velocitat de l'avinguda d'Enclar. L'actual majoria va manifestar que hi actuaria i s'ha posat mans a l'obra. D'aquesta manera, aquest mateix dimecres sortirà publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un concurs per poder actuar en onze d'aquests reductors. S'estima que el pressupost per fer les actuacions que es volen dur a terme estigui al voltant dels 120.000 euros. Entre les actuacions més destacades hi ha la creació d'un nou pas de vianants al començament de l'avinguda d'Enclar, tot just al darrere de la Repsol, que funcionarà amb un semàfor a la demanda. A més s'eliminaran de manera definitiva quatre reductors, dos dels quals a la recta de l'avinguda d'Enclar entre la rotonda de la Margineda i la de la Becier i altres dos entre el carrer de les Escoles i la caserna dels bombers.

A més d'aquestes novetats més destacades cal destacar que al pas situat al semàfor de la cruïlla del carrer de les Escoles, tot just al davant de la parada d'autobús, s'elimina l'elevació i es modifiquen les voravies per facilitar l'accés dels vianants. Es farà la mateixa actuació al pas de vianants que està situat just arribant a la rotonda de l'espai Columba.

Els altres cinc passos restants es mantenen al mateix lloc, però s'allarguen les rampes, de tal manera que siguin el doble de les actuals, la qual cosa facilita que es pugui reduir el pendent.

Entrant al detall, l'actuació se centra en onze punts en el tram comprès entre la rotonda de la Margineda i l'espai Columba. Tal com s'ha esmentat, al principi de tot de la recta d'Enclar, tot just al darrere de la Repsol, s'instal·la un nou pas de vianants amb un semàfor que s'activarà a demanda dels vianants. El primer reductor de velocitat que hi havia en aquesta recta en el tram comprès entre la Margineda i la Becier s'elimina; el segon es manté, però allargant la rampa i el tercer, s'elimina. A tocar de la rotonda del Becier, el reductor que hi ha s'allarga, així com el següent. El tercer és el que es troba al semàfor de la cruïlla amb el carrer de les Escoles, que és on es manté el pas tot rebaixant el ressalt.

Més amunt, a l'alçada del restaurant Chef Amadeo, el reductor es manté allargant el ressalt del pas de vianants. El següent s'elimina, però es manté el pas de vianants. Uns metres més amunt, el que hi ha en direcció a la caserna dels bombers s'allarga el ressalt al pas de vianants i el darrer, a l'entrada del ramal dels bombers, s'elimina el ressalt i es manté el pas de vianants.