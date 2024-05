Escaldes dona 534 euros a Unicef Andorra

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany ha entregat un xec de 534 euros a Unicef Andorra, fruït de la recaptació en la venda de llibres de segona mà de la biblioteca comunal per Sant Jordi. El comú ha informat que l’objectiu va ser fixar un preu de 2 euros la unitat per entregar tots els beneficis a una associació sense ànim de lucre del país, tal com ja s'ha fet en d'altres anys. Unicef se'n beneficia enguany i ho invertirà en el projecte que du a terme al Madagascar, centrat en el desenvolupament dels sistemes d’aigua amb energia solar. D'altres entitats que han rebut alguna donació del comú escaldenc són Mans Unides, Càritas Andorrana i la Creu Roja Andorrana. La cònsol major, Rosa Gili, ha fet oficialment l'entrega del xec solidari.