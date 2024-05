Deu valors patrimonials identificats a l’església de Sant Serni de Nagol

El Govern va aprovar fa dues setmanes l’entorn de protecció de l’església de Sant Serni de Nagol. Al voltant del monument a protegir s’han identificat fins a deu valors patrimonials que segons el ministeri de Cultura cal preservar. Així s’indica al text del decret pel qual s’estableix l’entorn de protecció.

Un d’ells és el mateix monument. L’església de Sant Serni de Nagol, que presenta un alt grau d’autenticitat íntimament associat al context que l’envolta. Un altre són les pintures murals conservades in situ, que formen un conjunt de pintures romàniques de gran valor i de característiques úniques a Andorra. També es valora la ubicació preeminent del temple, dalt d’un promontori, pensada per crear una fita visual perceptible des de la vall de Sant Julià de Lòria; i el valor religiós i identitari del monument, simbolitzat per la preeminència del monument sobre el seu entorn i sense la qual no es pot comprendre.

Al decret també s’assenyalen com a valors patrimonials l’estreta connexió entre el temple i el seu entorn rural, que integra aquest llegat monumental històric irreemplaçable i participa de l’estètica del monument; l’aïllament, situat al marge del nucli, vora de la via de comunicació, heretat de mil anys d’història, i que és l’essència del context històric del bé i el singularitza; la geologia, l’orografia i els camins del lloc en connexió amb el monument, que són el conservatori de l’estructuració històrica de l’entorn del bé i hi donen suport ambiental; i els testimonis arqueològics del subsol, que contribueixen al coneixement i a l’estudi del monument.

El decret també parla de les visuals generades des del lloc cap a l’entorn, que configuren l’espai perceptible des del bé i la preservació de les quals n’ha d’assegurar el gaudi (cap al sud, en direcció a la vall de Sant Julià de Lòria, i cap al nord, en direcció a Sant Martí, Nagol i Certers). I les visuals rellevants cap al monument imprescindibles per salvaguardar les perspectives que en permeten la contemplació, la comprensió i la descoberta en el seu context (des del camí que uneix els pobles de Nagol, Llumeneres i Certers amb el fons de vall i el poble de Sant Julià de Lòria; des de l’aparcament situat al nord-oest cap al monument; i des de la carretera de Nagol al nord del monument).

El text recorda que “aquests interessos patrimonials donen suport ambiental a l’església de Sant Serni de Nagol i cal respectar-los per evitar l’afectació dels valors estètics, històrics i culturals del monument, impedir que se n’alterin les perspectives, la contemplació o l’estudi i, així, assegurar la perennitat del patrimoni cultural immoble i vetllar pel seu manteniment en un entorn adequat”.