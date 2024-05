Torna la fira per donar a conèixer les diferents cultures del Principat

La catorzena edició de la Setmana de la diversitat cultural arriba a la capital amb un clar regust gastronòmic que vol apropar les diferents tradicions culinàries i culturals presents al Principat sota el mateix paraigua. El plat fort de la cita, que s’allargarà entre el 19 i el 25 de maig, és la mostra gastronòmica La diversitat a taula de dissabte 25 a la plaça Guillemó , “un dels actes més populars”, segons va comentar la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada. Per a la cònsol, l’esdeveniment ha de servir per “donar a conèixer la diversitat de la parròquia i, per extensió, del país”.

En aquesta catorzena edició hi haurà un total de 25 entitats implicades amb “una àmplia” varietat de propostes entre les quals també es vol fomentar la interrelació i la col·laboració entre associacions, fent de clar exemple el projecte que duran a terme a la plaça del Poble. Aquest històric enclavament serà l’epicentre d’unió de les entitats perquè es realitzarà un mural a les escales que uneixen la plaça del Poble i la passarel·la del casino que serà l’empremta del pas de la jornada.

El mural, que ja es podrà veure un dia abans de la finalització de la setmana, ha estat ideat amb la implicació de la vintena d’associacions i vol transmetre tots els valors, “els colors” de les diverses cultures. Precisament per a Losada no va passar desapercebut que s’escollís aquest espai de la capital perquè “el poble som tots” i, per tant, que resti aquest testimoni de la diversitat de cultures en aquest indret es considera “important”.

CALENDARI

Els esdeveniments de la setmana arrencaran amb el torneig de cases regionals, que se celebrarà demà amb el suport de la Federació Andorrana de Futbol. Ja entrats en la setmana vinent, dilluns es podran veure els diferents aparadors del centre històric que estaran decorats per a l’ocasió. “Al llarg de la setmana hi haurà activitats de petit format i més properes per facilitar l’intercanvi i l’aprenentatge”, va manifestar la representant de l’Associació de Residents i Empatitzants de Veneçuela al Principat, Cristhian di Battista, que va acompanyar Losada en la roda de premsa de presentació ahir. Un exemple d’aquestes activitats és la taula rodona que es farà dimarts sota el títol La diversitat cultural i els joves, impulsada per la Societat Andorrana de Ciències i moderada per Lisa Cruz, del Fòrum Nacional de la Joventut. També es presentaran dos llibres, Un viaje poético, a càrrec de l’escriptor i poeta veneçolà Edwin Álvarez dijous, i Ucraïna mon amour, de Carles Torner, dues propostes de la mà dels residents veneçolans i ucraïnesos. De la mateixa manera tindrà espai cultural la fotografia i el cinema, amb una exposició de paisatges d’Ucraïna que es podrà veure a la Llacuna, i hi haurà la projecció del film Retour a Séoul, de la mà del Cineclub de les Valls, dimecres. El mateix dimecres comptarà amb un taller de meditació amb l’associació Vishma Nirmala Dharma-Sahaja Yoga (dimecres) i de ball, el mateix dia, i de la mà de l’Associació de Ball Social Estil Caribeny. Per a dijous 23 destaca una nova edició de la proposta per als joves Cuina sense pares, que es farà al Rusc amb la implicació de veneçolans i l’Associació de Residents Argentins.

A més, hi haurà una cercavila i mostra de folklore de diferents països i la jornada es clourà amb un taller de sardanes. La cònsol menor va posar en relleu la importància que les propostes s’hagin treballat entre “tots plegats”, ja que ha estat “molt enriquidor”. Per a Di Battista, aquestes celebracions són “superimportants”, ja que serveixen per promoure “la nostra cultura i les nostres tradicions i sentir-nos acollits”.