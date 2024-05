detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ja hi ha data per a la tretzena edició dels Encants d’Unicef, que tindran lloc entre el 5 i el 7 de juny. L’espai escollit és el local de The Embassy Store Andorra, situat a la planta - 2 del l’avinguda Meritxell, 31. Els encants d’aquesta edició comptaran amb un mercat de moda i complements de segona mà.