Sergi Mas, protagonista del Dia internacional dels museus

detail.info.publicated Redacció Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’obra de Sergi Mas protagonitzarà les activitats de demà pel Dia internacional dels museus amb una visita guiada a la sala dedicada a l’artista lauredià i per les seves obres. També es faran diferents tallers conduïts per l’Escola d’Art inspirats en les tècniques emprades per Mas al llarg dels anys: un taller d’il·lustració entorn l’auca de Canòlich, un d’exlibris sobre la flor de Canòlich i un altre de pintura ceràmica entorn l’ocell de mil colors. Totes les activitats són per a majors de sis anys, gratuïtes i cal fer reserva prèvia trucant al 744 044.