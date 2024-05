La plantilla del comú d’Andorra la Vella recupera la cobertura del 100% per baixes

El comú d’Andorra la Vella fa marxa enrere i tornarà a abonar el 100% del complement en cas de baixes per accident laboral als funcionaris fins a final d’any. El canvi arriba després d’anunciar el mes de febrer passat que deixaria de pagar a causa d’un informe del Tribunal de Comptes en què s’apuntava que els pagaments s’estaven efectuant de manera incorrecta i que el comú no seguia una reglamentació específica a l’hora d’abonar els diners. Llavors, el comú va aturar els pagaments per encomanar un informe per trobar una solució a les queixes del Tribunal de Comptes.

La solució aportada per l’informe es va anunciar durant la sessió d’ahir del consell de comú. El cònsol major, Sergi González, va explicar que amb una modificació de l’ordinació de la funció pública el comú podrà fer-se càrrec del pagament de les baixes fins a final d’any. La nova disposició també preveu que la casa comuna assumeixi els pagaments de manera retroactiva per a tots els treballadors que no van cobrar durant els tres mesos d’impàs. En declaracions als mitjans, González va apuntar que “la modificació de l’ordinació ens permetrà realitzar el copagament”, que era l’inconvenient principal que el Tribunal de Comptes va detectar.

Un cop acabat l’any, el comú contractarà, mitjançant concurs públic, una asseguradora que gestioni aquests complements com s’havia fet anteriorment i s’oferirà al personal del comú diverses opcions de cobertura, tant de les baixes per malaltia laboral com les relatives a altres tipus, estudiant diverses opcions i veient diferents formes de copagament. El cònsol va voler destacar que per trobar totes les solucions possibles “hem parlat amb el Sitca i els treballadors comunals per veure quines mesures adoptem” de cara al 2025, quan el comú es deixarà de fer càrrec dels pagaments.

Abans de la interrupció, el comú havia pagat les baixes els últims 11 anys, des del 2013, quan va vèncer el contracte signat amb una empresa asseguradora que oferia als treballadors la cobertura del complement de baixa a un preu rebaixat. Des d’aleshores i fins al gener d’aquest any, la corporació ha pagat el complement de tots els treballadors de baixa per accident o malaltia de manera indeguda. Entre el 2013 i el 2021, el Tribunal de Comptes ja havia apuntat que la pràctica d’assumir el complement es feia de forma irregular. Arran d’aquestes queixes, el 2021 el comú va eliminar l’article del reglament laboral de la corporació que servia de base normativa per continuar pagant el complement de les baixes laborals. Al seu torn, aquesta darrera mesura va comportar la nota del Tribunal de Comptes del 2022 en què s’alertava que els pagaments s’estaven fent sense una reglamentació específica, situació que el comú va solucionar ahir.

UN NOU AGENT DE CIRCULACIÓ JURA EL CÀRREC La sessió del consell de comú va servir perquè Hugo Rafael Bras jurés el càrrec com a nou agent de circulació a la capital acompanyat de la seva família i amics. Després de l’acte de jurament, que va coincidir amb l’últim punt a l’ordre del dia de la sessió del consell de comú, el nou agent va procedir a fer-se les fotografies oficials.