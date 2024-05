El comú d'Escaldes fa l'entrega de premis del vuitè Talentejant

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La vuitena edició del Talentejant, impulsat pel comú escaldenc, ha posat el punt final aquest divendres després d'anunciar als guanyadors en un acte celebrat a l'Espai Jovent. Enguany, s'han presentat 24 obres creades per 16 joves del país, les quals s'han dividit en dues categories, dibuix i pintura; i art digital i audiovisual, de les dues franges d'edat disponibles (de 12 a 17 anys i de 18 a 30 anys). Així doncs, la gran novetat d'aquest vuitè concurs ha estat el sistema de votació, on s'ha tingut en compte els vots que s'han pogut efectuar 'on-line' i el criteri del jurat format per quatre artistes nacionals. Els guanyadors han estat Noemi Roeda, Mali Vilanova, B:K (pseudònim) i Laia Guerrero, que han rebut diversos premis en metàl·lic per poder continuar amb la seva formació artística. Tot i que, inicialment, hi havia una tercera categoria d'escultura i gravat, aquesta ha quedat deserta per la manca de participants.

Les obres presentades a concurs han dotat d'un "gran nivell, sobretot en pintura" ha valorat la fotògrafa i membre del jurat, Naiara Escabias. "M'ha sorprès molt que sigui gent tan jove, donin missatges tan potents de bipolaritat i de salut mental" ha assenyalat, incidint en la importància de prestar atenció en el que intenten transmetre. Una decisió que no ha sigut fàcil, però que amb la combinació dels vots virtuals, s'ha pogut decantar al guanyador. L'acte ha estat presentat per les pòdcasters de 'Safreig' Laia Tarifa i Maria Solsona, que també han revelat als premiats.

En la categoria de 12 a 17 anys de dibuix i pintura, Roeda ha estat la guardonada amb l'obra 'Maternitat robada', seguida de 'Cor perdut' d'Inés Lopes. Pel que fa a l'art digital i visual, Mali Vilanova i la seva fotografia 'El vigilant' han causat furor entre les votacions. Pel que fa a la categoria 18 a 30 anys de dibuix i pintura, l'artista pseudònim B:K ha commocionat amb la pintura 'Scary hours', i Anna Simonet ha impressionat amb 'Feeling the grief of catastrophe'. Finalment, 'La dama blanca' de Guerrero ha guanyat en art digital i visual en aquesta oda al país, seguida d'Ainhoa Fanné amb 'Help me'. A causa de la declaració de 'concurs desert' en escultura i gravat, s'ha volgut premiar a l'originalitat, en aquest cas de Paula Franco i el seu cor de perles anomenat 'My blood valentine'. Tots ells, han rebut un premis entre els 100 i 400 euros, a més d'un xec de compra als establiments Carlín valorat en 50 euros.

"M'he inspirat en l'essència del país, on he volgut transmetre-la amb una de les llegendes principals que és la dama blanca d'Aubinyà" ha revelat Guerrero. Utilitzant el blanc i negre, conjuntament amb els contrastos de la càmera, pel pes visual que li aporta a la fotografia que s'agrega al color blanc natural de la flor. En la seva primera vegada presentant-se a una exposició ha estat vencedora, però la jove artista s'ha quedat sorpresa "pel bon nivell". "M'ha fet molta il·lusió conèixer a altres artistes d'aquí i altra gent que de vegades es queden en l'anonimat per no compartir les seves obres" ha mencionat. D'altra banda, ha recalcat la visibilitat que aporta aquest tipus d'exposicions "guanyis o perdis". En aquest sentit, ja s'han pogut veure exemples com la mateixa Escabias, qui ha confirmat que "vaig començar com a concursant del Talentejant i ara soc fotògrafa professional, així que penso que és molt important que es continuï realitzant aquest tipus d'esdeveniments" ha conclòs.

Totes les obres participants quedaran exposades a les xarxes del comú d'Escaldes-Engordany per a qualsevol persona que les vulgui visitar.