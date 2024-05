S’avalua l’estructura de l’edifici projectat per a pisos socials

La nova majoria comunal d’Andorra la Vella manté el projecte de construir pisos de lloguer assequible en un terreny del carrer del Cedre de Santa Coloma, de propietat de la corporació, i hi ha destinat una partida de mig milió d’euros en el pressupost d’enguany. Ara la corporació ha convocat un concurs per tal d’adjudicar les prospeccions de l’estructura. Cal recordar que es tracta d’una parcel·la que està parcialment construïda i que l’estructura bastida es volia destinar inicialment a aparcament.

El projecte va arrencar abans que Conxita Marsol abandonés el consolat per presentar-se a les eleccions generals de l’abril de l’any passat. La pretensió inicial era usar la fórmula publicoprivada i cedir el terreny a una empresa que s’encarregués de la construcció i l’explotació a canvi de garantir-li una rendibilitat. La proposta no va reeixir perquè el concurs per a la concessió no va rebre cap oferta i la corporació, llavors ja a mans de David Astrié, va decidir que el projecte continuaria per ajudar a pal·liar la crisi de l’habitatge però finançat íntegrament amb diners públics.

L’equip de govern comunal sorgit dels comicis del desembre ha parlat de reformular el projecte. Ara per ara es tira endavant el concurs per avaluar l’estructura i les empreses interessades poden presentar les ofertes abans que es compleixin les tres de la tarda del 13 de juny.