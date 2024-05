Pisos a l’edifici inacabat d’Encamp

El que havia de ser el complex hoteler Sky Guillem es transformarà en tres blocs d’habitatges de luxe per a venda. El projecte posarà al mercat 85 pisos d’entre una i quatre habitacions amb una forquilla de preus que va de 225.000 euros a 1,5 milions d’euros, en funció de les característiques de cada immoble. Fonts de la promotora, Future Ventures, van destacar que els immobles disposaran de terrassa, jardí i aparcament. El conjunt residencial ja s’anuncia amb una lona, visible des de la carretera.

Els edificis estan situats a l’encreuament de la CG-2 amb la carretera dels Cortals d’Encamp, just al davant del Funicamp. Els fonaments i l’estructura ja estan construïts i només cal acabar els interiors i les façanes. El bloc A, el primer que trobem a mà esquerra si enfilem la carretera dels Cortals, és el primer que estarà enllestit. La previsió de la promotora és que l’obra conclogui el juny de l’any vinent.

Tot i que encara no ha llançat cap campanya publicitària per donar a conèixer el projecte, la promotora ja ha venut 18 dels 24 pisos del bloc A. L’interès suscitat pel complex en els compradors és tan gran que només queda un dels pisos de 225.000 euros per vendre. Els pisos més cars són els àtics. Aquests immobles tenen quatre habitacions, una superfície total d’entre 160 i 170 metres quadrats i una terrassa més espaiosa.

En declaracions al Diari, el propietari del terreny on s’ha construït l’edifici i impulsor del projecte, Roc Torres, va atribuir aquest interès dels clients a la relació qualitat-preu dels pisos. “Des del començament vam voler que el preu fos acceptable per a la majoria de compradors. Són pisos amb terrassa i jardí i els posem a la venda per sota del preu de mercat”, va explicar. Torres va mostrar-se “molt satisfet” que el complex esdevingui una realitat, ja que hi ha abocat molts esforços.

El complex es comercialitza sota la marca Snow Residences. De moment el web de la promoció –www.snowresidences.com– és una pàgina fixa amb un telèfon de contacte i, de fons, un render del bloc A. La imatge permet imaginar com serà la façana de l’edifici d’aquí a un any. Si el ritme de les vendes es manté com fins ara potser ni tan sols caldrà fer publicitat.

UN PROJECTE DE COMPLEX HOTELER FRENAT PER LA COVID

El terreny sobre el qual s’alcen els tres blocs d’Snow Residences va ser durant molts anys un camp de tabac de casa Guillem, propietària de l’hotel homònim situat a la plaça dels Arínsols. Fa un parell de dècades, explica Roc Torres, membre de la família i impulsor de la promoció, va començar a preparar-se la parcel·la per construir-hi en el futur. Com que feia un pendent pronunciat, va buidar-se de terra. Més endavant van construir-s’hi els fonaments i un mur de contenció per estabilitzar-lo.



La voluntat de Torres, un cop adequat el terreny, era construir-hi un complex hoteler. Tot just s’havia construït el Funicamp i la zona estava en ple desenvolupament urbanístic. El projecte era molt ambiciós. “Vam arribar a un acord amb una cadena hotelera internacional molt famosa. Hi va haver reunions a Madrid i Andorra”, assegura.



L’esclat de la pandèmia va espantar l’empresari. El pla de negoci requeria haver de fer inversions “importants” i no començar a recollir-ne els beneficis fins després de molts anys. Les mesures de restricció a la mobilitat decretades pel Govern per aturar els contagis van impactar greument en el sector hoteler. Era massa arriscat tirar endavant el projecte en aquell moment.



Torres va haver de renunciar a una idea en què havia estat treballant durant tant de temps. Malgrat tot, va aprofitar la conjuntura expansiva de la construcció per reinventar el projecte. El complex és un dels pocs edificis per acabar que hi ha al país. Torres va acollir-se a les pròrrogues decretades pel Govern perquè els propietaris d’immobles inacabats enllestissin les obres. Si no ho hagués fet, s’hauria vist obligat a enderrocar l’edifici.