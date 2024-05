Esteve Dolsa no es va netejar per un problema d’organització a Higiene

Un problema d’organització al servei d’Higiene del comú d’Andorra la Vella va provocar que durant dues setmanes cap operari passés a netejar pel carrer Esteve Dolsa. Segons van explicar al Diari fonts de la corporació, els treballadors encarregats del servei en aquesta zona de la parròquia havien sol·licitat la baixa laboral. La manca d’efectius, alhora, va dificultar la coordinació efectiva de la plantilla i el repartiment de les tasques. Aquest desajustament ja ha estat identificat i resolt pel comú, van assegurar aquestes mateixes fonts. El servei funciona amb tota normalitat. Les precipitacions dels darrers dies, a més, han acabat de netejar el carrer.

Els residents al barri dels Marginets van denunciar fa uns dies a aquesta publicació la brutícia acumulada al carrer Esteve Dolsa. A més, van explicar que feia setmanes que el servei d’Higiene comunal no passava per aquesta zona de la capital i que s’havien posat en contacte amb la corporació per alertar-la d’aquesta situació. Segons van assegurar els veïns, en aquell moment el comú no els va donar cap resposta.

A les imatges que els residents van fer públiques pot veure’s clarament com les voreres eren plenes de restes de miccions de gossos, així com de mocadors de paper, cartrons, puntes de cigarret i petits envasos i bosses de plàstic, entre altres residus.

80 QUILÒMETRES

Mantenir impecables tots els carrers d’Andorra la Vella no és un repte fàcil. El comú ha recordat en diverses ocasions que la parròquia té més de 80 quilòmetres de voravies. Els equips d’Higiene netegen com a mínim una vegada al mes tots els carrers, tot i que passen amb més freqüència per les zones més cèntriques i concorregudes –a l’avinguda Meritxell, per exemple, la presència és diària.

Un dels residus més difícils de netejar són les miccions dels gossos, que la normativa comunal obliga a diluir amb aigua. Per netejar els carrers, els equips utilitzen aigua de la capa freàtica per no malbaratar aigua de boca i sabó biodegradable. Primer s’aplica aigua a pressió al paviment amb un camió cisterna. Els operaris també disposen d’un aparell manual que permet netejar els punts on s’acumula més brutícia. Les miccions de les mascotes no només generen taques i males olors. També fan malbé el paviment i el mobiliari urbà, ja que són corrosives.

Paral·lelament a les tasques de neteja, els comuns fan crides recurrents perquè els propietaris tinguin actituds més cíviques. Aquesta setmana, sense anar més lluny, el comú de Sant Julià de Lòria va denunciar que cada vegada més propietaris no dilueixen les miccions dels seus gossos ni recullen les defecacions. A Sant Julià, el problema és especialment greu al centre del poble i al passeig del riu.

SOLUCIONS

1 UN PROBLEMA D’ORGANITZACIÓ AL SERVEI

Un problema d’organització al servei d’Higiene arran d’unes baixes va provocar que durant dues setmanes no es passés a netejar el carrer Esteve Dolsa de la capital.

2 EL SERVEI FUNCIONA AMB TOTAL NORMALITAT

El comú ha identificat el problema i hi ha posat solució. El servei funciona amb total normalitat. Les precipitacions dels últims dies, a més, han acabat de netejar el carrer.

3 MÉS DE 80 QUILÒMETRES DE VORAVIES

Mantenir nets tots els carrers d’Andorra la Vella no és un repte fàcil. La parròquia té més de 80 quilòmetres de voravies. Els equips les netegen com a mínim una vegada al mes, amb més freqüència a les zones cèntriques.