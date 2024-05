Tot a punt per signar el conveni per la cessió del terreny del Tolse

El segon carril de pujada al tram de la CG-1 que va de la passarel·la del camí del Tolse a la rotonda del River és cada vegada més a prop. El ministeri de Territori i Urbanisme està acabant de revisar el projecte d’eixample de la carretera, via d’accés principal al país.

La zona del terreny del Tolse.Fernando Galindo

Aquest document permetrà definir quina part de l’anomenat terreny del Tolse –propietat del comú arran de l’acord extrajudicial per posar fi al litigi de la Portalada– necessita l’executiu per construir el nou carril. La proposta de cessió quedarà recollida en un conveni entre el Govern i el comú lauredià, que les parts esperen poder signar aquest any. “Estem predisposats a cedir el terreny del Tolse perquè pugui construir-se el segon carril. Ara tot depèn de Govern”, va afirmar ahir el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat.

En el marc del projecte d’ampliació també s’eixamplarà la voravia que arriba fins a l’Epizen. La infraestructura, utilitzada, sobretot, per treballadors del centre comercial, és massa estreta i no permet el pas de dues persones alhora. La voluntat de l’executiu és licitar els treballs l’any vinent. Les obres s’enfilaran, segons les previsions de Govern, a uns tres milions d’euros.

Carretera General 1 al seu pas pels terrenys del TolseFernando Galindo

El terreny comunal del Tolse té una superfície de 17.000 metres quadrats i està situat a mà dreta circulant en sentit nord. En aquesta zona, avui coberta per la vegetació, hi havia hagut feixes. La fesomia dels cultius, avui abandonats, encara pot intuir-se sota els arbres i els matolls.

Carretera General 1 al seu pas pels terrenys del TolseFernando Galindo

El terreny del Tolse va passar a ser del comú gràcies a l’acord entre el Govern, la corporació laurediana i la família Cachafeiro per posar el punt final al conflicte obert per l’esllavissada de la Portalada. El despreniment –registrat el dissabte 10 d’agost del 2019 a les sis del matí– va provocar danys importants a la CG-1 i a l’edifici de l’antic Punt de Trobada. L’entesa va permetre a les dues administracions recuperar en espècie les inversions fetes a la zona, valorades en 10,8 milions d’euros. Com a compensació, la família Cachafeiro va entregar l’antic hotel Pol, la Portalada i el terreny del Tolse. El comú és titular d’aquesta parcel·la i comprarà la part de l’hotel encara propietat del Govern.

MÉS ACTITUDS INCÍVIQUES DE PROPIETARIS D'ANIMALS El comú de Sant Julià de Lòria ha constatat darrerament un repunt dels problemes d’higiene pública i de convivència ciutadana provocats per l’incivisme d’alguns propietaris d’animals de companyia. La corporació denuncia la presència d’animals en places o zones enjardinades i sense lligar o sense morrió. També hi ha més propietaris que no dilueixen les miccions amb aigua o no recullen les defecacions. Les zones més afectades per les conductes incíviques són el passeig Valira, la plaça Sant Roc, el camí de la Creueta i la plaça Rocacorba.



Per tot plegat, el comú apel·la al civisme per mantenir una parròquia neta i amable. També recorda que les actuacions incíviques comporten sancions de fins a 150 euros, segons preveu la normativa comunal.



De la mateixa manera, recalca que els propietaris censats a la parròquia poden recollir un lot de bosses i una ampolla d’aigua plegable al servei de Tràmits del comú, situat a la planta baixa de l’edifici administratiu del comú.